PERUGIA – Mostra del Perugino aperta anche di sera con l’aiuto di Confindustria. Sì, perché con il mecenatismo la Galleria nazionale dell’Umbria potrà accogliere visitatori tutti i venerdì dal 31 marzo al 9 giugno dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.30. Aperture straordinarie per l’esposizione ‘Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo’ sono, però, previste anche per sabato 22 aprile e martedì 25 aprile, quando Perugia e l’Umbria saranno invase dai turisti per il Ponte della Liberazione.

Cento giorni di mostra