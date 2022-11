Morto Omero Andreani: fu bandiera e poi tecnico della Ternana

TERNI – A poche ore dalla gara col Brescia, la Ternana piange (anche con una nota ufficiale), la scomparsa di un pezzo della sua storia: Omero Andreani. Ternano doc, l’ex calciatore è morto ad 87 anni nella mattina di sabato all’ospedale di Terni dove era ricoverato.

La carriera

Omero è stato tra i protagonisti della storia rossoverde, prima come calciatore (un campionato vinto in Serie D, stagione 63/64), poi come allenatore (portò le Fere alla salvezza in Serie B, nella stagione 1976/77 per poi divenire vice di Rino Marchesi in Serie B, stagione 1977/78, e di Renzo Ulivieri, l’anno successivo, sempre tra i cadetti), come dirigente e responsabile del settore giovanile (oltre che allenatore, tra le altre, della Primavera) ed infine come talent scout. Alla sua famiglia, agli amici ed a tutti i tifosi rossoverdi vanno l’abbraccio sincero e le più commosse condoglianze da parte di tutta la Ternana Calcio. Le esequie si terranno alla chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria, quartiere Campomicciolo, lunedì 14 novembre alle ore 10