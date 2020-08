Morta Kreole, il cane dei Vigili del fuoco che operò con i vigli anche ad Amatrice

PERUGIA – E’ morta lunedì Kreole, bovaro del bernese presente e protagonista con i vigili del fuoco in tutte le grandi emergenze italiane degli ultimi anni, dal Ponte Morandi, ad Ischia e Amatrice oltre a tutte le ricerche persona in ambito regionale umbro. Da otto anni era in servizio al nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Perugia, al fianco del conduttore Massimo Mancinelli. E’ deceduta dopo due mesi di malattia, colpita da un male incurabile: lo rende noto il comando provinciale dei vigili del capoluogo umbro. Kreole era “bravissima e dotata di grande simpatia”, ricordano i Vigili.