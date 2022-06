MONTONE – La signora di 87 anni, di Montone, scomparsa alle 20 di lunedì, durante una passeggiata, è stata ritrovata. Era in mezzo alla vegetazione in buone condizioni fisiche. Ha affrontato l’intera notte da sola. E’ stata necessaria l’intera mattinata di ricerche per individuarla, oltre a quelle proseguite anche durante la notte. Durante la giornata di martedì si è alzato in volo anche un elicottero per essere di aiuto alle ricerche via terra. Poi intorno alle 13,40 è stato il cane Aria, specializzato in ricerca persone, a localizzarla. E’ stata quindi affidata alle cure del 118.