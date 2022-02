Montefalco, avevano in casa una coltivazione di marijuana: due arresti

MONTEFALCO – Due persone sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri di Montefalco che li tenevano d’occhio da qualche tempo. Con la perquisizione in casa i militari hanno trovato lampade, impianto di riscaldamento e di areazione. Tutto è stato sequestrato insieme a diverse piante di varie dimensioni ancora in vaso, altre che era state avviate a essiccazione e circa mezz’etto di foglie di marijuana già secche. I due sono stati arrestati e dopo la convalida rimessi in libertà con l’obbligo di presentazione in caserma.