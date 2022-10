TERNI – Una domenica triste per tutti gli umbri:è morta Augusta Giontella, detta Marietta. La centenaria di Melezzole frazione di Montecchio, ribattezzata la nonna dell’Umbria, lo scorso 7 agosto aveva compiuto 110 anni. A rendere nota la scomparsa della donna più anziana dell’Umbria è stato il sindaco Federico Gori: “110 anni di insegnamenti e affetto e dopo aver raggiunto anche il record di donna più longeva mai vissuta in Umbria te ne sei andata silenziosamente – scrive in un post social -. Resterai sempre nei nostri cuori e ti ricorderemo tutti come la nonna di Melezzole cara Marietta. Un abbraccio a tutta la famiglia”.