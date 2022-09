Montecastrilli, con l’automobile investe passeggino con dentro un bimbo

MONTECASTRILLI – Si è sfiorata la tragedia a Montecastrillinel pomeriggio di venerdì quando attorno alle 17, nella frazione di Casteltodino, un passeggino con dentro un bimbo di 7 mesi, che la mamma stava portando in giro, è stato investito da un’automobile condotto da un uomo.

Il passeggino e il piccolo sono finiti a terra e immediati sono scattati i soccorsi da parte del personale del 118 di Avigliano Umbro. Il bambino non avrebbe subito conseguenze gravi anche se per la giovane età è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Illesa la madre. Sul posto anche i Carabinieri di Amelia.