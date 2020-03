Monte Santa Maria Tiberina adesso si schiera contro l’antenna

UMBERTIDE – “Nessuna strada rimarrà intentata per scongiurare questa ipotesi che avrebbe un impatto assolutamente negativo per la nostra realtà”. Esce allo scoperto così il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Micheilini, dove c’è mezzo paese in rivolta, con l’amministrazione al lavoro per trovare una soluzione alternativa all’infrastruttura di telefonia mobile di oltre 30 metri che una importante compagnia vuole installare in un terreno di proprietà privata.

Firme Da paese considerato fuori mercato, quando nessun operatore di telefonia era interessato ad investire sul territorio, ad oggi, che improvvisamente il piccolo comune dell’Altotevere si è ritrovata al centro dell’attenzione del colosso della telefonia mobile, sono passati pochi anni. Nel frattempo è cresciuta anche l’attenzione dei residenti: proprio alcuni di loro hanno lanciato una petizione e una raccolta firme.

Accordo L’amministrazione comunale sin da subito al lavoro per cercare di sciogliere il nodo, che contempla non solo interessi privati, ma soprattutto gli interessi generali tra cui la difesa della salute e della bellezza del paesaggio. “E’ sempre più difficile – prosegue il primo cittadino – considerata in ogni caso la richiesta di residenti e turisti di sviluppare infrastrutture per avere una buona connessione internet e copertura di rete mobile, contemperare e gestire i diversi interessi in gioco, tra cui e soprattutto quello dell’impatto ambientale”.