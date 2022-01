TERNI – Nella sua prima intervista in Diocesi, il neo vescovo di Terni-Narni-Amelia monsignor Francesco Antonio Soddu si è concentrato su alcuni punti: “La pandemia si sconfigge partendo dai poveri, perchè è dove non c’è cura che nascono le varianti. Allo stesso modo, se non si parte dei poveri, anche gli altri prima o poi ne risentiranno”

