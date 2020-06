Monsignor Sigismondi nominato anche amministratore della Diocesi di Foligno

FOLIGNO – Resterà anche a Foligno, come amministratore apostolico “per il tempo che il Santo Padre riterrà necessario”, dopo aver guidato a lungo la Diocesi come vescovo. Monsignor Gualtiero Sigismondi, ora neo vescovo di Orvieto-Todi ed attuale assistente generale di Azione Cattolica, ha ricevuto questo incarico. Resta da capire cosa ne sarà della Diocesi folignate, per la quale da tempo si parla di un accorpamento con Spoleto.

“Compito dell’amministratore apostolico – spiega Sigismondi – è di governare la Diocesi con i diritti, le facoltà e gli obblighi di un vescovo diocesano, benché in forma vicaria, ossia a nome del Papa.Questa chiamata mi è giunta mentre mi preparavo a sciogliere gli ormeggi, per salpare verso Orvieto-Todi. Non ho esitato ad accoglierla con cuore libero e ardente, non solo perché l’obbedienza me lo chiede, ma anche perché la gratitudine verso il popolo folignate me lo domanda. Mi dispongo a continuare, seppur in veste di amministratore apostolico, il mio servizio episcopale a Foligno”.