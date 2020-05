Moda e design, incontri in streaming con tanti ospiti e un ricco programma

PERUGIA – L’Istituto Italiano Design con la sua sede storica nel cuore di Perugia in Via Alessi 3A, si è conquistato un posto d’onore nella top 10 nazionale delle università “più sostenibili” su oltre ottocento istituti da tutto il globo.

Ospiti E proprio di obiettivi sostenibili si parlerà anche all’Open Day dei corsi dell’Istituto giovedì 14 maggio, ma soprattutto sarà inaugurato “Iid is Open”, il nuovo ciclo di Webinar gratuiti a tema Design e Sostenibilità. Il ricco palinsesto si compone di ospiti davvero di eccezione, tutti pronti a raccontare la propria esperienza professionale decennale e ad interagire con i partecipanti tramite le piattaforme social ufficiali dell’Istituto. Rappresentanti di colossi come L’Oreal, Dior, Microsoft, Celine, Luxottica ma anche di NGO di fama mondiale come Save the Children e Wwf. Questi ospiti di eccezione, grazie ai diretti rapporti di amicizia, stima e collaborazione con l’Istituto, racconteranno brevemente la loro esperienza professionale, mettendo in luce le attuali “sfide del mestiere” e, soprattutto, saranno disponibili ad un confronto con i giovani e curiosi aspiranti designer, che avranno l’occasione di fare tesoro di queste… “preziose conversazioni”.

Eventi Il 18 maggio, alle 12, si terrà “Ridurre le Diseguaglianze” – con Giulia R., Gender Officer IID, Program Lead di Save the Children, Co-Fondatrice Sigaro di Freud, il 27 (sempre alle 12) invece, “Il Sistema Vendite nel Lusso” – con Riccardo M., Responsabile Vendite Nazionale di Dior Italia (gruppo LVMH). “Design and Artificial Intelligence” – con Yannis P., Design Manager di Microsoft (in collegamento dagli Stati Uniti – Seattle) è in programma il 29 maggio (ore 8), il 3 giugno: “La mia esperienza nel Retail e Buying” – con Alessia V., Wholesale Area Manager Italia di Celine (gruppo LVMH). Il 5 giugno alle 12: “Retail & Planning” – con Veronica D., Responsible for Sunglasses and Frames Assortment (EMEA) di Luxottica e il 10 giugno, alle stessa ora, spazio a “La mia vita per gli animali” – con Massimo B., Responsabile Nazionale per l’Umbria del Wwf. Per registrarsi gratuitamente agli eventi: https://www.istitutoitalianodesign.it