Miss Umbria, la più bella è di Foligno: vince Linda Alessi, nel segno della sorella

FOLIGNO – Linda Alessi, 21 anni, folignate e tennista agonista, è miss Umbria 2022. Si è aggiudicata il titolo nella sua città, nella selezione svoltasi in una Piazza della Repubblica gremita, eletta da una giuria presieduta dall’esperta di moda Ambra Cenci e incoronata dal sindaco Stefano Zuccarini e dal presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni. Nella stessa serata è stato assegnato anche il titolo di Miss Social Umbria, vinto dalla ventunenne ortese Benedetta Pompei. Le due ragazze accedono alle prefinali nazionali di Miss Italia assieme ad altre otto concorrenti, vincitrici delle selezioni regionali del Concorso.

Il titolo di Miss Umbria entra in casa Alessi per la seconda volta: una delle due sorelle di Linda (Rebecca, anche lei ventunenne) vinse la finalissima nel 2011, aggiudicandosi la fascia a Gualdo Tadino. Quando venne eletta la sorella, 11 anni fa, Linda si trovava al mare con la mamma.

La giovane e talentuosa tennista della scuola “Tennis Training School” di Foligno era arrivata alla finalissima con il titolo di Miss Sport Givova, vinto nella selezione regionale di Stroncone, che passa ora a Laura Lanzi di Gubbio. Già vicecampionessa italiana, Linda è istruttrice di tennis di secondo livello.

Le sue prime parole da Miss.

Laureanda in Scienze della Comunicazione, aspira a diventare una giornalista sportiva.

“Dopo 11 anni un’altra Alessi diventa Miss Umbria, per me è un’emozione incredibile – ha detto Linda, al termine della serata – ma alle emozioni forti mi ha abituato lo sport. Ringrazio la giuria che mi ha votato e le ragazze che hanno condiviso con me questo percorso, è una vitttoria inaspettata che dedico alla mia famiglia e alle mie amiche, in particolare a Gaia che mi ha incoraggiato a partecipare. La mia speranza è quella di riportare il titolo di Miss Italia in Umbria, l’ultima volta lo vinse Francesca Testasecca nel 2010”.