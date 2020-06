Minorenni prendono a calci l’automobile della Municipale: tutti denunciati

MAGIONE – Una vera e propria bravata quella compiuta da alcuni ragazzini tra i 16 e i 17 anni responsabili di un atto vandalico avvenuto nei giorni scorsi a Magione ai danni di un’auto della Polizia municipale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intorno alle 23 di venerdì i minorenni hanno preso di mira una Fiat Panda parcheggiata davanti alla sede della Polizia locale, che si trova nel palazzo della ex Comunità montana; un luogo all’incrocio di più strade dove c’è sempre un consistente passaggio di mezzi. I ragazzini sono saltati ripetutamente sopra al tettino dell’utilitaria, provocando danni consistenti, e insieme ai genitori sono stati convocati e poi denunciati per danneggiamento. “Si tratta – commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza Massimo Lagetti – di un fatto gravissimo. Agli agenti della nostra polizia locale, già distintisi al riguardo in tante altre situazioni, i complimenti di tutta l’Amministrazione comunale per la rapidità con cui sono riusciti a individuare i responsabili”.