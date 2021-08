Minore costretto a prostituirsi in chat, in manette la mamma e un prete di San Feliciano

PERUGIA – Un prete di 63 anni, originario di Caltavuturo in provincia di Palermo ma che dal 2013 esercita il proprio ministero a San Feliciano di Magione, e una donna di Termini Imerese in provincia di Palermo sono stati arrestati dai carabinieri in base ad un’ordinanza del gip di palermitano. Sono accusati di prostituzione minorile. Il prete, che professa la sua innocenza, si trova in carcere a Spoleto, la donna ai domiciliari. Secondo le indagini dei militari la donna avrebbe acconsentito, ricevendo denaro, che il figlio in chat avesse rapporti virtuali con il sacerdote. Il figlio della donna sarebbe una delle vittime. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese.

L’ordinanza L’ordinanza di custodia cautelare è firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che, secondo quanto riporta l’Adnkronos, parla di “perverso modus operandi in spregio a principi religiosità“. Il gip nell’ordinanza cita una telefonata in cui il sacerdote arrestato, “pur dimostrandosi compiaciuto del video a contenuto sessuale ricevuto” dal ragazzo, “ne pretende un secondo di identico contenuto dov’è possibile vedere anche il volto del minore al momento dell’orgasmo“. “Mandamene uno dove si vede il tuo volto mentre godi…che mi piace molto..“, dice il prete al giovane. E, quando il ragazzo gli chiede dei soldi, il prete “risponde che già in passato gli aveva mandato dei soldi“, apparentemente pagati alla madre della giovane vittima.

Stupore e dolore L’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve ha diffuso una nota in cui afferma di prendere atto «”on stupore e dolore della notizia circa l’arresto del sacerdote Vincenzo Esposito, parroco di San Feliciano” e assicura “la più completa disponibilità alla collaborazione con l’autorità giudiziaria per il raggiungimento della verità dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte dall’archidiocesi, che al momento non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell’autorità giudiziaria, don Vincenzo Esposito è accusato di prostituzione minorile. Al riguardo – prosegue la nota – l’archidiocesi ritiene di dover precisare che mai alcuna segnalazione è giunta all’autorità ecclesiastica relativa ai fatti oggetto dell’indagine. Rimane comunque prioritario l’impegno ad approfondire con diligenza i fatti, applicando le indicazioni dettate dalla normativa canonica e seguire le eventuali indicazioni offerte dalla Santa Sede”. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, “profondamente rattristato, esprime la propria vicinanza, umana e spirituale, alla comunità parrocchiale di San Feliciano e in particolare a tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda”.