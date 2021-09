Minaccia la compagnia: “Semi lasci distruggo casa”: divieto di avvicinamento

FOLIGNO – Da circa due mesi maltrattava la sua compagna arrivando anche a minacciarla di distruggerle tutti i mobili e le suppellettili dell’ abitazione se lo avesse lasciato: gli agenti del commissariato di Foligno hanno rintracciato l’uomo, di 48 anni, italiano ed hanno eseguito a suo carico la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla convivente, con l’ulteriore divieto di mettersi in comunicazione con lei con qualsiasi mezzo. La misura è stata disposta dal gip per il reato di maltrattamenti in famiglia, al termine di accertamenti svolti dai poliziotti sotto il coordinamento della procura spoletina.

Scatti d’ira

Dall’ attività investigativa è emerso un quadro di frequenti aggressioni verbali, con violenti scatti d’ ira. In un’ occasione il quarantottenne avrebbe danneggiato alcuni mobili e l’ automobile della compagna, che aveva deciso di lasciarlo. La donna sarebbe stata anche violentemente strattonata per un braccio. Nelle ultime settimane – riferisce ancora la questura – la stessa ha più volte fatto accesso al pronto soccorso dell’ ospedale di Foligno, che ne ha certificato il grave stato d’ ansia e di stress emotivo nel quale era caduta in conseguenza dei comportamenti messi in atto dal convivente.