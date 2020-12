Minaccia di morte la fidanzata, po scappa: giovane denunciato

TERNI – Ha minacciato di morte la fidanzata e poi scappato: è successo nella notte tra lunedì e martedì a Terni. La ragazza, madre di un bambino di pochi mesi, ha richiesto l’intervento di una pattuglia perché il convivente della figlia, andato via da casa dopo un forte litigio nel pomeriggio, era ritornato intorno alle 23, minacciando la donna di morte. All’arrivo della pattuglia l’uomo si è dato alla fuga nei campi, per poi essere rintracciato intorno alle 2, sempre vicino all’abitazione della donna. Si tratta di un 24enne incensurato, denunciato per le minacce che aveva indirizzato alla fidanzata anche tramite messaggi telefonici. I carabinieri hanno inoltre effettuato il ritiro cautelativo dei fucili da caccia che lo stesso teneva a casa dei suoi genitori. Il 24enne è stato anche multato per la violazione della normativa anti Covid.