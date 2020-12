Minaccia di darsi fuoco perché non riesce più a vedere la sua ex

UMBERTIDE – Voleva compiere un gesto estremo ed è stato trovato con in mano una tanica di benzina e un accendino l’uomo che, nei giorni scorsi, ha minacciato di darsi fuoco a Umbertide. Secondo quanto ricostruito dalla polizia del commissariato di Città di Castello, l’uomo aveva deciso di darsi fuoco perché non riusciva ad avere più contatti con la sua ex. Gli agenti intervenuti sul posto dopo averci parlato sono riusciti a calmarlo e a farlo desistere. L’uomo dopo aver consegnato la tanica di benzina e l’accendino è stato accompagnato dai poliziotti al pronto soccorso del Santa Maria della misericordia di Perugia per tutti gli accertamenti del caso.