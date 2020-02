Mika torna ad UmbriaJazz, via alle prevendite per il concerto di luglio

PERUGIA – Dopo l’annuncio dei giorni scorsi fatto direttamente dal palco di Sanremo, dove l’artista libanese ha fatto registrare il picco d’ascolto più alto della terza serata del Festival, con il 60,9% di share, arrivano anche i dettagli sull’esibizione di Mika ad Umbria Jazz 2020.

Arena Il concerto si terrà all’arena Santa Giuliana di Perugia il 15 luglio nell’ambito del ‘Revelation tour’, prodotto in Italia dalla Barley Arts. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di martedì 11 febbraio su https://www.umbriajazz.it/tickets/. I prezzi andranno dai 30 euro (più prevendita) della gradinata non numerata ai 70 del primo settore numerato. Il tour di Mika è caratterizzato inoltre dall’introduzione del biglietto nominale, uno strumento per combattere il secondary ticketing, fenomeno che la Barley Arts contrasta fortemente, e che permette anche di abbattere le file agli ingressi.