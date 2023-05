TERNI – Valentina Trotti, 14 anni e già un grande sogno nel cassetto. La giovanissima di Ferentillo, figlia d’arte di chef Umberto Trotti, si è piazzata seconda nel campionato nazionale ‘Miglior chef d’Italia junior’ tra giovani cuochi grazie al piatto ‘Benvenuti in Umbria’. Dopo il ritorno dalla Sicilia, dove si è svolta la gara, la sindaca di Ferentillo, Elisabetta Cascelli, ha voluto incontrarla lo scorso venerdì. In Comune Valentina ha ricevuto una pergamena di riconoscimento per l’ottimo risultato ottenuto. Al termine della gara a Catania, Valentina ha ricevuto anche un voucher per accedere a un corso specializzato in cucina. La passione di Valentina per la cucina risale a quando aveva sei anni, lo scrive in un post social condiviso dal padre lo scorso anno.