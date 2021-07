Michelangelo Grilli nuovo segretario dei Giovani dem umbri

PERUGIA – “A questa generazione noi dobbiamo ridare una voce forte: con questo congresso ripartiamo avendo molto chiaro che la nostra causa sarà l’emancipazione dei giovani per costruire un mondo più giusto”. Così Michelangelo Grilli, 27enne eletto sabato nuovo segretario regionale dei Giovani democratici al termine del congresso.

Temi Nell’assise, organizzata alla sala Sant’Anna di Perugia, sono stati affrontati temi come lavoro e istruzione da rimettere al centro dell’agenda politica, le opportunità di cambiamento offerte dal Pnrr, la pandemia e la crisi: “La politica – ha detto ancora Grilli – serve a dare risposte ai problemi delle persone e chi fa politica deve lavorare per questo. Qui in Umbria di problemi ce ne sono tanti: i giovani umbri se ne stanno andando perché trovano sempre meno opportunità, meno diritti e ora anche meno vaccini. L’Umbria è impantanata nel suo declino e il governo regionale non sembra accorgersene. Il nostro impegno allora sarà di suonare la sveglia, di incalzare, di proporre un’alternativa. Lo faremo col Pd e con tutte le forze sociali e politiche disposte a condividere un percorso di ricostruzione, a partire da un appello chiaro: vogliamo studiare e lavorare bene, vogliamo vivere meglio, ci vogliamo vaccinare”.