Mezza Ternana per l’ultima col Frosinone. Lucarelli e Leone al passo d’addio?

TERNI – Ultima di campionato in sordina per la Ternana, già salva. La società resta in silenzio, eccezion fatta per il vicepresidente Paolo Tagliavento, che ai microfoni della TGR ha esternato tutta la sua delusione per una stagione negativa, comunicando che solo dopo la gara col Frosinone già promosso in A e in programma domani alle 20.30 al Liberati, si affronterà la questione del futuro del tecnico Lucarelli e del ds Leone, che paiono comunque entrambi al passo di addio.

Oltre a Davide Agazzi che è squalificato, mancano per infortunio Valerio Mantovani, Antonio Palumbo, Marco Capuano e Francesco Cassata. Torna a disposizione, invece, Luka Bogdan. Lucarelli ha convocato 22 calciatori, per affrontare i ciociari.

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Ndir, Martella, Mazzarani, Sørensen

Centrocampisti: Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Proietti

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Falletti, Favilli, Onesti, Partipilo