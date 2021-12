Mezza Ternana per la Coppa Italia, tornano Nesta e Modibo Diakitè, in otto a casa

TERNI – Sarà giocoforza una Ternana rimaneggiatissima quella che domani alle ore 15 (diretta Italia 1), sfiderà il Venezia allo stadio Penzo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gara secca, in palio la suggestiva sfida in casa dell’Atalanta.

Lucarelli nei giorni scorsi sulla sfida era stato chiaro: “Chiaramente ci sarà un po’ di turnover, sarà una occasione per avere delle risposte anche da chi ha giocato meno sin qui, che avrà l’opportunità di mettersi in mostra- ha spiegato – Inoltre noi abbiamo il dovere professionale, ogni volta che scendiamo in campo indossando questa maglia di dare il massimo e quindi lo faremo. Siamo ovviamente ben consapevoli che non sarà una gita, né una passeggiata, perché affrontiamo una squadra di serie A, con tutte le difficoltà del caso. Noi ci metteremo l’orgoglio. E poi passare il turno porterebbe dei soldi in cassa, che male non fa”.

Le ultime

La lista dei convocati ha chiarito ancora di più il concetto: in otto restano a casa dei quali quattro infortunati (Palumbo appena uscito dalla quarantena, Agazzi che sta recuperando da un infortunio, Paghera con una contusione al piede destro e Partipilo con una lesione all’adduttore destro, tornerà a gennaio) e quattro per scelta tecnica (Iannarilli, Furlan, Koutsoupias e Sorensen). Ma la vera novità è il reinserimento in rosa di Nesta e Modibo Diakitè, col secondo che si candida per un posto da titolare al centro della difesa visto che Kontek quasi certamente giocherà in mediana.