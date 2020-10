Mette carburante all’auto senza pagare e senza patente: 5 mila euro di multa

TERNI – Denunciati in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e false generalità in concorso tra loro dalla polizia stradale di orvieto nella serata di martedì. Protagonisti due uomini di 40 e 30 anni, entrambi campani, che in viaggio a bordo di una Fiat 500, si sono fermati presso l’area di servizio autostradale ‘Fabro ovest’, il conducente ha fatto rifornimento di carburante per 50,00 euro ed è ripartito in direzione di Roma senza corrispondere il dovuto.

Multa Nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza stradale sull’autostrada del Sole, previsti dai piani organizzativi della Sezione Polizia Stradale di Terni diretta dal dirigente, vicequestore Luciana Giorgi, una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Orvieto, coordinata dal comandante Stefano Spagnoli, ha ricevuto la segnalazione dalla sala operativa e ha fatto immediatamente scattare un piano di controllo a rete del traffico al fine di rintracciare il veicolo segnalato, intercettato e fermato dieci minuti più tardi. Da immediati accertamenti è emerso che il 40 enne, conducente del veicolo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, guidava anche con patente revocata mentre l’altro risultava apparentemente incensurato, secondo le generalità che esso stesso aveva fornito agli agenti. Immediato il fermo del veicolo e la sanzione di oltre 5000,00 euro per il conducente mentre ulteriori accertamenti sono scattati nei confronti del 30 enne per giungere alla sua certa identità.