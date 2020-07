Mozione del Pd in consiglio regionale: “Tesei adesso si schieri a favore del Mes”

PERUGIA – La consigliera regionale del Partito democratico, Donatella Porzi, annuncia la presentazione di una mozione per “impegnare la Giunta a farsi interprete dell’appello congiunto delle categorie economiche, manifestando al Governo la sollecitazione dell’Umbria affinché l’Italia attinga al Mes per la copertura dei costi sanitari diretti e indiretti causati dal Covid”. Porzi ricorda che sulla base di alcune simulazioni propedeutiche alla discussione sul tema, il Mes porterebbe 551 milioni di euro per l’Umbria che, “senza condizionalità, potrebbero essere utilizzati per il rafforzamento del sistema sanitario regionale sia sul fronte territoriale che ospedaliero”.

Chiarezza Sempre parlando di sanità, nelle scorse ore Porzi ha chiesto chiarezza dopo le dichiarazioni del senatore della Lega Luca Briziarelli e dell’assessore Luca Coletto “in merito a un presunto buco da decine di milioni di euro nella sanità umbra”. Porzi fa sapere che farà “richiesta formale per avere le comunicazioni pervenute alla Regione in merito ai risultati del tavolo degli adempimenti e che verifica costantemente l’equilibrio di bilancio della sanità di tutti le Regioni. Considerato che l’Umbria – spiega – è risultata sempre adempiente fino al bilancio 2018 (per altro attestandosi sempre tra le Regioni benchmark e per due volte prima assoluta), chiedo di conoscere l’esito dei consuntivi 2019, della gestione sanitaria accentrata e del tavolo degli adempimenti per il 2019 di cui non abbiamo mai ricevuto, come Consiglio regionale, indicazioni sul venir meno dell’equilibrio del 2019”.