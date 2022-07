Mercato immobiliare, cresce ancora in Umbria: boom di mutui agli under 35

Rapporto mensile positivo

In questo contesto, comunque, il report evidenzia che “il rapporto mensile di Bankitalia è comunque positivo: a maggio 2022 l’aumento è stato del +3,9 per cento per i prestiti alle famiglie italiani, ancora in crescita rispetto al 2021». Quanto ai prezzi degli immobili, il componente del Comitato per il listino della Borsa immobiliare dell’Umbria rileva che «sono stabili”, mentre a livello di erogazioni “dal Barometro mutui di Crif (centrale rischi finanziari, ndr) emerge il boom dei mutui erogati ai giovani under 35, che sostengono da soli quasi l’intero comparto, salendo al 35,4 per cento del totale grazie agli incentivi fiscali da parte dello Stato”. Tuttavia, il report segnala poi che la domanda di mutui immobiliari fa evidenziare, inoltre, una brusca frenata delle surroghe (-56 per cento rispetto al primo trimestre del 2021) e oltre l’83 per cento dei richiedenti predilige durate superiori ai 15 anni, con rate mensili di rimborso non eccessivamente impattanti rispetto al reddito disponibile.