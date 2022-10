Mencaroni nel consiglio generale di Assocamere Estero, Pozza nuovo presidente

PERUGIA – Mario Pozza è il nuovo Presidente di Assocamerestero – l’Associazione che riunisce le 84 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) operanti in 61 Paesi del mondo e Unioncamere. Gian Domenico Auricchio conclude il suo secondo mandato, cedendo il passo al Vicepresidente di Unioncamere e Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

Pozza è stato eletto dal nuovo Consiglio Generale di Assocamerestero nella sua riunione di insediamento, che si è svolta domenica 9 ottobre a Perugia nell’ambito della 31a Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, insieme a Ronn Benatoff, Presidente della CCIE di Tel Aviv, nominato Vicepresidente.

Nel nuovo Consiglio Generale di Assocamerestero, che insieme al Presidente e al Vicepresidente sarà alla guida dell’Associazione per il prossimo triennio è, stato eletto anche il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni.

Le parole dei protagonisti

“Sono estremamente soddisfatto di questa elezione – dichiara il neo Presidente di Assocamerestero, Mario Pozza – anche per il grande consenso con cui è avvenuta. Assocamerestero rappresenta un punto di riferimento essenziale e di fondamentale importanza per le imprese italiane che esportano. Un mondo imprenditoriale vivace, coraggioso, geniale, capace, fatto di grandi, medie, piccole e anche piccolissime imprese, che quest’anno riuscirà a toccare i 600 miliardi di euro di vendite all’estero. Un mondo che ha bisogno di avere un solido player di riferimento come è Assocamerestero”.

“La presenza dell’Umbria nel Consiglio Generale di Assocamerestero non è una novità – afferma il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni – perché eravamo presenti già nella penultima consiliatura. Questo ritorno dopo un quinquennio di giusto avvicendamento è un riconoscimento al fortissimo impegno dell’Ente Camerale umbro sul fronte dell’internazionalizzazione e alla sua capacità, nel suo ruolo di player dell’internazionalizzazione nella regione, di collaborare strettamente non solo con Assocamerestero e con tutto il Sistema Camerale, ma anche con la Regione e con tutte le Associazioni di categoria per qualificare e allargare sempre più, soprattutto sul fronte delle Pmi e anche delle micro imprese, la condizioni perché sviluppino la vocazione e le occasioni all’export”.