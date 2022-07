Memorial Poppy Vinti, sale l’attesa per la seconda edizione 

PERUGIA – Sale l’attesa per la seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale femminile con 25mila euro di montepremi, che si disputerà dal 18 al 24 luglio allo Junior Tennis Perugia. La macchina organizzativa coordinata dai Maestri dello Junior Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Francesco Vazzana e Stefano Lillacci è pienamente operativa, per offrire una grande esperienza sportiva agli appassionati, riannodando i fili col glorioso passato quando sui campi di via XX settembre si disputarono, negli anni ‘80, cinque edizioni degli Internazionali d’Italia femminili. Intanto è stata pubblicata dalla ITF la Entry List della rassegna, che al momento vede come capofila la giovane russa Elina Evanesyan, nr. 133 mondiale seguita dalla francese Fiona Ferro, nr 146, che ha già all’attivo due titoli Wta (Losanna e Palermo) e nel 2020 ha raggiunto il quarto turno al Roland Garros e vinto (nel 2019) la Fed Cup con la nazionale del suo paese.