Consigliere supplente, assente o delegato? In consiglio regionale gli strateghi della Lega non sanno più cosa inventarsi per far dimettere la volpe Melasecche da consigliere per acquistare un posticino. Tempo perso e magra figura. Ha già deciso, la presidente Tesei: non si muove nulla e giocate pure con paletta e secchiello.