Medicina legale, l’Università vuole creare nel 2023 una Scuola di specializzazione

PERUGIA – La creazione di una Scuola di specializzazione per formare nuovi medici legali è l’obiettivo per il 2023 dell’Università degli studi di Perugia. Ad annunciarlo, martedì, è stato il rettore Maurizio Oliviero nel corso della firma dell’accordo tra l’Ateneo e la Procura della Repubblica di Perugia, alla presenza del capo dell’Ufficio Raffaele Cantone, che prevede la collaborazione di otto medici legali con la magistratura perugina. “Di fatto – ha spiegato Oliviero – sono a disposizione delle tre procure umbre, Perugia, Terni e Spoleto. La necessità di arrivare a una Scuola di specializzazione per formare nuovi medici legali, nasce dalla scarsità di certe professionalità sia a livello regionale che nazionale”, hanno spiegato Oliviero e Cantone.

I tempi e accreditamento

“Entro la fine dell’anno – ha aggiunto il rettore – chiederemo l’accreditamento al ministero e contiamo di avviare il primo corso per il prossimo anno accademico. I posti a disposizione – ha sottolineato ancora Oliviero – saranno decisi dallo stesso ministero”. La Scuola di specializzazione ricadrà sotto il coordinamento del professor Vincenzo Nicola Teresa, direttore del Dipartimento di medicina. Il procuratore Cantone, ha evidenziato “l’importanza della collaborazione tra le due istituzioni” e la strategicità dei medici legali.

L’accordo e il calendario

Tornando all’accordo, un calendario predisposto dal direttore della sezione di Medicina legale, trasmesso periodicamente alla Procura e alla polizia giudiziaria, indicherà l’elenco dei medici giornalmente disponibili per l’immediato intervento in loco e contestualmente l’uso, da parte dei ricercatori della Sezione, della casistica e degli esiti dell’attività per finalità di ricerca scientifica. Per Oliviero il documento “testimonia un principio di grande collaborazione tra due istituzioni vitali all’interno della nostra regione e non solo. Quella odierna, inoltre, è l’occasione per sottolineare che esistono alcune professionalità di cui non solo questa regione, ma, a livello nazionale, noi tutti abbiamo bisogno. La figura del medico legale è una figura centrale per una serie di dinamiche, di attività, di cui può beneficiare l’intera società”.

Cantone

“È un accordo importante – ha detto poi Cantone – perché riguarda un tema vitale per la nostra attività che è quello dei medici legali e che, diciamo, ha attraversato un momento di crisi qui in Umbria anche dal punto di vista delle ‘vocazioni’. L’idea – ha aggiunto – è quella di rilanciare il mondo della Medicina legale, una disciplina affascinante che necessita delle giuste condizioni. Sul piano concreto verranno individuati una serie di soggetti che possano essere chiamati dai Magistrati non soltanto della Procura di Perugia, ma anche di Terni e di Spoleto, assicurando la presenza. Ci sono, infatti, tutta una serie di attività che vanno svolte in urgenza e che richiedono la presenza del medico legale. Per noi sono collaboratori indispensabili e l’averli messi a disposizione da parte dell’Università ci faciliterà il lavoro quotidiano”.