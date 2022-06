Meattelli e Witford vincono la Ussi Padel Cup “Invita un amico”

PERUGIA – Si è conclusa con successo la prima edizione della Ussi Padel Cup-Invita un amico. La coppa è andata al doppio Meattelli-Witford che, con il punteggio di 6-4 6-4, ha regolato in finale Pagliaricci-Bigi.

Nella giornata di mercoledì 25 maggio presso il campo di gioco Perugia Tennis Country Sporting Club di San Martino in Campo, sono state giocate le finali del 1° Torneo Ussi Padel Cup-Invita un Amico, riservato alle coppie della categoria ‘maschile’.

Il Torneo, organizzato in collaborazione con Msp Italia-Umbria, è giunto alla giornata conclusiva che ha visto confrontarsi per la finale del 1° e 2° posto le coppie Meattelli-Witford e Pagliaricci-Bigi. La vittoria è andata ai primi con il risultato di 6-4, 6-4.

Non è stata invece disputata per un’indisposizione dell’ultimora la finale per il 3° e 4° posto tra le coppie Pisinicca-Gagliardoni e De Ciuceis M.-De Ciuceis F.. Alla premiazione erano presenti il presidente Ussi Umbria Antonello Ferroni e il consigliere del Direttivo Antonio Caravella, oltre ad Alfonso Rizzo di R&C Studio e Gianfranco Mastrangelo di Msp Padel.

Premio speciale al giocatore più giovane, Giuseppe Ciorba, cui é stata consegnata una targa gentilmente offerta dal Panathlon Club Perugia distretto dell’Umbria nella persona dell’architetto Marcello Carattoli. La serata si è conclusa con un piacevole momento conviviale.