Maxitruffa su prodotti petroliferi e riciclaggio: tre finiscono in manette a Perugia

PERUGIA – Dalle prime ore della giornata di giovedì il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Perugia sta eseguendo in un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone e un sequestro preventivo per equivalente fino all’importo di 110 milioni di euro, nell’ambito delle indagini delegate dalla procura della Repubblica di Perugia su una maxi “frode carosello” nel settore dei prodotti petroliferi su scala internazionale e sul riciclaggio dei relativi proventi illeciti.