Maxi operazione antidroga in Umbria: scattano arresti e denunce in varie città

FOLIGNO – Nel corso di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto del traffico di cocaina condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Perugia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, è stata data esecuzione da parte dei militari dell’Arma ad un decreto di perquisizione domiciliare emesso nei confronti di sei indagati residenti nei comuni di Foligno, Spoleto e Montefalco. Tre le persone arrestate e una denunciata a piede libero. L’attività è scaturita da una operazione condotta nell’ottobre 2022 dal nucleo investigativo di Perugia che aveva portato all’arresto in flagranza di reato di due uomini di nazionalità albanese a Foligno e al sequestro di oltre 1 chilogrammo di cocaina e 35.000 euro in contanti.

Perquisizioni domiciliari

I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare numerose e reiterate cessioni di cocaina che vedevano coinvolti gli indagati, svolte nel Folignate e nello Spoletino tra marzo e ottobre 2022. Le perquisizioni domiciliari sono state eseguite dai carabinieri delle compagnie di Foligno, Spoleto e Gubbio ed hanno consentito ai militari di Spoleto, di trarre in arresto un 40enne di nazionalità albanese e la sua compagna 36enne italiana poiché trovati in possesso di 212 grammi di cocaina e una dose di eroina, due bilancini di precisione e 2.000 euro in contanti; ai carabinieri della compagnia di Foligno di arrestare un uomo di 63 anni che deteneva 15 involucri di cocaina per un peso di 35 grammi nascosti all’interno di un piumino trovato nel ripostiglio. A seguito dell’udienza di convalida è stata applicata a tutti gli arrestati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli stessi militari hanno denunciato in stato di libertà, sempre nel corso della medesima attività, un 42enne di Montefalco poiché deteneva quattro dosi di cocaina dal peso di 3 grammi. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.