Maxi frode da 44 milioni di euro su prodotti farmaceutici: coinvolto un umbro

TERNI – C’è un umbro dietro la maxi frode da 44 milioni di euro in Iva avvenuta nel mondo della vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici. Secondo alcune testate locali, per gli inquirenti, a ideare e attuare il meccanismo di frode sarebbe un 45enne originario della provincia di Terni residente a Bologna. Dall’inchiesta, coordinata dalla Procura del capoluogo emiliano, sono scaturiti nelle ultime ore sequestri per 32 milioni di euro, alcuni dei quali eseguiti in provincia di Terni, oltreché che a Bologna, Modena e Sassari.

Giro di fatture false

Gli inquirenti hanno ricostruito un giro di fatture false per 210 milioni di euro, che ha portato a notificare 10 avvisi di conclusione indagini a carico sia del 45enne ternano che ai legali rappresentanti di 4 aziende del Bolognese. Complessivamente, sono 63 le persone denunciate, che devono rispondere a vario titolo di reati fiscali. Le indagini hanno portato alla luce una frode carosello che tra il 2016 e il 2019 avrebbe consentito un’evasione dell’Iva di 44 milioni di euro. Il sistema ideato dal ternano avrebbe coinvolto 46 imprese, perlopiù evasori totali, dislocate in Emilia Romagna e nel resto del Nord Italia.