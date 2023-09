Già in programmazione

La pellicola è già in programmazione allo Zenith dal suo esordio al Festival del cinema di Venezia, ma vale la pena di attendere la presenza di Garrone per recarsi in sala. Il regista sarà ospite di due proiezioni, una alle 18 e l’altra alle 21, per incontrare il pubblico in sala e affrontare i temi di questo film dall’incredibile attualità. I biglietti per l’evento sono già disponibili. Io Capitano si è connotato come un successo già da Venezia, dove Garrone ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia. Anche il protagonista Seydou Sarr, esordiente ventunenne di origine senegalese, ha ottenuto il Premio ‘Marcello Mastroianni’ dedicato ai giovani attori emergenti.