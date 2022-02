Mattarella torna di nuovo a Norcia per portare solidarietà ai terremotati

NORCIA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Norcia. E lo farà la mattina del 25 febbraio, come spiega il Quirinale, secondo cui la visita è finalizzata a riaffermare che l’obiettivo della ricostruzione è condiviso da tutte le istituzioni. Il Capo dello Stato a Norcia visiterà le strutture prefabbricate e alcuni cantieri simbolo per la città, tra questi il palazzo municipale e la basilica di San Benedetto, dove sono iniziati i primi interventi di ricostruzione, «rinnovando il sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016». Per Mattarella si tratta della terza visita a Norcia dopo l’emergenza terremoto. Tra i terremotati umbri il presidente della Repubblica ha deciso di riprendere le visite sui territori dopo la rielezione del 29 gennaio scorso.