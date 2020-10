Match con la Juve, Mastella: “Napoli non è Perugia, sanità non ha strane connessioni”

NAPOLI– Nella vicenda relativa a Juventus-Napoli, il big match di campionato in programma questa sera ma tuttora in dubbio dopo le due positività di Zielinski ed Elmas riscontrate fra i campani, interviene, con una incredibile caduta di stile, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader di Noi Campani e già consigliere di amministrazione del Napoli ai tempi di Ferlaino:

Il paragone “Se stasera si consente alla Juve ed agli arbitri di scendere in campo sarebbe una pagliacciata ed una figuraccia mondiale per il calcio italiano – dice Mastella -Spero che Lega eFigc evitino questo affronto al buon senso.Possono attendere i risultati delle analisi rinviando ad altra data la partita ma non accettare una caduta di stile. E se percaso come si è verificato a Genova, il focolaio del Napoli|dovesse diventare un piccolo terremoto virale? Meglio avere saggezza e responsabilità. Se la vicenda di stasera dovesse|essere gestita male le conseguenze sarebbero nefaste per il|calcio. E non solo. Vedere poi nella mancata partenza del Napoli connessioni strane tra strutture sanitarie ed il calcio Napoli è davvero disgustoso: Napoli non è Perugia”

La vicenda. Il Napoli non è partito per Torino su indicazione della Asl locale che ha di fatto scavalcato il protocollo di Lega e Figc, secondo il quale fino a 13 positivi la partita va disputata. Ad oggi infatti, la Lega ha confermato il match per le 20.45 e gli stessi bianconeri hanno detto che saranno in campo. Si lavora per un rinvio, ma intanto si registra questa incredibile presa di posizione che fa riferimento alle presunte pressioni del Napoli sulla Asl per bloccare la partenza.