Masterchef alla Cascata delle Marmore: ciriole e pampepato mandano in crisi i team

TERNI– Lo scenario di piazzale Byron e sullo sfondo la Cascata delle Marmore aperta in tutto il suo splendore. La terza esterna di Masterchef 12, per la prima volta in Umbria, si è giocata tutta sui sapori tipici della cucina ternana.

Da una parte, la squadra del vincitore dell’invention test Antonio “Bubu” Gargiulo, formata direttamente nella cucina al termine della prova precedente e composta dalla vietnamita Hue Dinh Thi, da Nicola Longanesi, Leonardo Colavito, Francesco Saragò ed Edoardo Franco, col colore blu

Dall’altra col grembiule rosso, Silvia Zummo, Mattia Tagetto, Giuseppe Cardone, Ollivier Stemberger, Laura Manili e Lavinia Scotto. Vincitore della prova precedente, Bubu sceglie sia il menù, con secondo piatto a base di pesce del lago di Piediluco, che il capitano della squadra avversaria, la campana Silvia Zummo.

La sfida

La ricetta originale del pampepato Igp mette in difficoltà i blu, che non riescono a dare al dolce tipico ternano la giusta consistenza. Di contro, i rossi sbagliano la forma delle ciriole alla ternana (olio, peperoncino, pomodoro e basilico). Da una parte, come secondo, le polpette di cinghiale, dall’altro il pesce del lago.

I trentacinque commensali, fra i quali le due donne esperte che hanno consigliato in apertura i capitani ed il presidente della fondazione Carit Luigi Carlini, premiano per 21-14 la squadra rossa. Terni non costerà però cara a nessuno dei 12 aspiranti chef, perchè ad essere eliminato al pressure test sarà uno dei tre concorrenti che non avevano partecipato all’esterna in quanto peggiori dell’invention test, ovvero Ivana Santorno.

A vincere è stata invece soprattutto Terni che ha ricevuto una straordinaria promozione a livello nazionale