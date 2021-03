Masterchef 10: Monir Eddardary chiude quarto: “Grazie per questa classe multietnica”

BEVAGNA– Finisce al quarto posto, ad un passo dal menù finale, l’avventura di Monir Eddardary, il giovane aspirante chef umbro, alla decima edizione di Masterchef 10. Arrivato alla serata conclusiva con gli altri tre colleghi Irene, Antonio e Francesco ‘Aquila’, ha affrontato il primo step, quello dello skill test che consisteva nel cucinare al fianco di chef stellati seguendo le loro indicazioni e i loro movimenti.

Nel primo turno dello skill test, sono i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri a cucinare un unico piatto: gli aspiranti chef devono andare al loro ritmo. Alla fine Monir Eddardary non convince sino in fondo e deve andare al secondo turno, dove stavolta devono cucinare al ritmo dei fratelli Cerea, due stelle Michelin. La difficoltà cresce anche perchè a metà della prova si alza un muro che non consente più loro di vedere: devono basarsi solo sull’audio e l’intuito. Nessuno dei tre aspiranti rimasti riesce a copiare il piatto dello chef: si gioca sul sapore e per Monir Eddardary serve un terzo step.

Restano in due e stavolta i piatti da replicare sono quelli di Mauro Colagreco, tre stelle Michelin, ed eletto miglior chef del Mondo col suo ristorante a Menton, poco al di là del confine italo-francese. La scelta è fra un piatto con varie sfumature di nero ed uno composto di gelatine colorate: a Monir tocca quest’ultimo e non nasconde la difficoltà: “Sono le ultime gelatine della mia vita, glielo dico con rispetto chef”, dice rivolgendosi a Colagreco. La prova dell’assaggio e della consistenza, premia il suo avversario Antonio che approda in finale. Per Monir finisce qui: “Grazie a voi per aver messo in piedi questa masterclass multietnica,spero che questo possa contribuire a far capire chel’integrazione buona va aiutata”, è il suo saluto.