Massucci lascia Terni, il questore andrà a Livorno. Latini: “Si è speso molto per la città”

TERNI – Sono stati per lui quattordici mesi intensi, con il focus della lotta in prima linea. Ora per lui è tempo di una nuova destinazione. Il questore Roberto Massucci lascia Terni e dal primo marzo andrà a ricoprire lo stesso ruolo a Livorno.

Il sindaco di Terni Leonardo Latini lo ringrazia con una nota: “Al di là dei doveri istituzionali – scrive– intendo rivolgere un saluto particolare al dottor Massucci, perché in questi quattordici mesi nei quali abbiamo spesso lavorato insieme, oltre ad averne ammirato la professionalità, ho potuto apprezzare le sue qualità umane e la sua determinazione nel difendere e diffondere i principi della legalità. Il questore Massucci, con questi obiettivi, si è speso per Terni e per i ternani ben oltre il suo ruolo, entrando in sintonia con la città, comprendendone le potenzialità, affrontandone con determinazione i problemi e dialogando costantemente in maniera costruttiva con le istituzioni e con i cittadini. Con lui siamo riusciti a creare e a sviluppare un rapporto fondamentale nella gestione dell’emergenza dovuta al diffondersi della pandemia e alle sue conseguenze sociali ed economiche. Mi fa piacere ricordare il grande impegno della questura da lui diretta nelle iniziative per la diffusione del concetto di legalità tra i giovani e i giovanissimi, anche attraverso il rapporto con le loro famiglie. Ricordo inoltre in maniera altrettanto positiva l’idea del questore, da noi prontamente sostenuta, di puntare sull’orgoglio della città e sui suoi valori identitari, oltre che su personaggi che ben hanno simboleggiato la lotta per la legalità, come il giovane agente Roberto Antiochia e l’appuntato Cesare Mazzieri. Per questo Terni ha avuto e avrà sempre stima e affetto per il questore Massucci, nell’auspicio che anche lui possa aver tratto dalla sua esperienza ternana elementi positivi e porti con sé un po’ dello spirito della nostra città”.