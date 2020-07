Cascata Marmore, adesso mascherina obbligatoria per l’ingresso

Multe Previste multe dai 50 ai 300 euro per i trasgressori. Il provvedimento – si legge nell’atto – è stato assunto in considerazione del fatto che dalla riapertura dell’area ai turisti, dopo il lockdown, sono emerse “numerose difficoltà legate allo scarso senso di responsabilità di alcuni di essi, che hanno posto in essere comportamenti consistenti nell’inosservanza delle regole di distanziamento e di utilizzo della mascherina prescritte per un’area adibita a parco pubblico”. Secondo l’ordinanza “tale situazione in emergenza epidemiologica produce scenari di rischio per la collettività e per l’incolumità dei visitatori e degli operatori presenti nel sito”. Sussiste dunque “un rischio concreto ed attuale per la pubblica e privata incolumità per cui occorre disporre in via precauzionale misure urgenti, indifferibili e straordinarie del caso”. Verrà demandato alla direzione polizia locale-mobilità l’esecuzione dell’ordinanza, il cui rispetto sarà verificato dagli organi di pubblica sicurezza.