Giuramento al tempo del Coronavirus: mascherina e distanza per 445 neo agenti di Polizia

SPOLETO – Giuramento con la mascherina per gli agenti in prova del 208° corso. Promettono così fedeltà alla Repubblica i 445 poliziotti che dalla fine dell’agosto scorso hanno frequentato il percorso formativo alla Scuola di polizia di Spoleto e, da un paio di giorni, nel rispetto delle norme anti contagio, stanno tornando nell’istituto per il giuramento e poi raggiungere le sedi a cui sono stati assegnati per il tirocinio applicativo e la conseguente nomina ad agenti. La cerimonia, che si è svolta con modalità più sobrie e con tutte le precauzioni previste per l’epidemia, è stata comunque particolarmente emozionante per il momento storico in cui i giovani vestiranno la divisa e prenderanno servizio nelle varie questure del paese. Da agosto a febbraio nella Scuola di Spoleto e ora prendono servizio durante l’epidemia del Covid-19