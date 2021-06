Marsciano, ventenne ferisce coetaneo con una coltellata: arrestato

MARSCIANO – Un ventenne italiano di origini marocchine, incensurato, residente a Marsciano, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Todi, per tentato omicidio e porto abusivo di coltello: è ritenuto il presunto responsabile del ferimento di un giovane di 26 anni di nazionalità romena, con una coltellata alle spalle. I fatti risalgono alla sera del 19 giugno scorso dopo un diverbio nato per futili motivi. Al ventenne è stato anche sequestrato il coltello. Il ferito, in ospedale con riserva di prognosi, non sarebbe in pericolo di vita.