Marsciano, ritrovato sulla riva del Nestore il corpo della donna scomparsa

MARSCIANO – Alle ore 12 circa di venerdì il personale fluviale dei Vigili del fuoco di Perugia hanno ritrovato il corpo privo di vita di Francesca Pagani adagiato sulla riva del torrente Nestore. Sul posto sono stati effettuati gli accertamenti del caso da parte del magistrato e medico legale, successivamente verrà recuperata la salma. Tutte da stabilire le cause del decesso. La donna di 55 anni era scomparsa dalle 8 di mercoledì. Secondo quanto riferiscono Vigili del fuoco e forze dell’ordine, la donna risiede in una casa del centro storico di Marsciano insieme al marito e alle due figlie. In una nota il Comune di Marsciano ha voluto esprimere il cordoglio dell’intera comunità per la morte della donna e il ringraziamento a chi in questi giorni ha lavorato alle ricerche.

Sulla propria pagina Facebook, giovedì il Comune di Marsciano aveva lanciato questo appello: “Dalla mattina di mercoledì 25 gennaio è scomparsa Francesca Pagani. Della donna di 55 anni non si hanno più notizie a partire da circa le 8 del mattino, quando ha lasciato la propria abitazione nel centro di Marsciano. Al momento della scomparsa indossava un piumino lungo nero e un copricapo di lana bianca. Chiunque avesse notizie utili da riferire, può contattare la caserma dei carabinieri di Marsciano al numero 075.8742319 o la Protezione civile al numero 366.9063655”.

(Servizio in aggiornamento)