Marsciano, muore in casa forse intossicato da monossido di carbonio

MARSCIANO – Il ritrovamento del cadavere è avvenuto martedì in un’abitazione del centro abitato del paese vicino Todi. L’uomo, un marocchino di 54 anni, questa mattina non si era recato al lavoro e i suoi colleghi hanno cercato inutilmente di contattarlo: il corpo è stato ritrovato esanime all’interno dell’appartamento in cui viveva. Tra le ipotesi del decesso quella di un’intossicazione da fumo e monossido di carbonio, forse provocata da strumenti utilizzati dallo straniero per riscaldarsi.