Marsciano, ladri tentano di entrargli in casa: li mette in fuga e poi si sente male

MARSCIANO – Malviventi tentano di entrargli in casa ma lui li mette in fuga e poi accusa un malore. L’episodio è accaduto lunedì mattina nel comprensorio di Marsciano dove i sanitari del 118 hanno soccorso il sessantenne: le sue condizioni sono fortunatamente buone, mentre il furto che i ladri hanno provato a mettere a segno è stato sventato dallo stesso proprietario dell’abitazione. Il tentato furto si è verificato a Castiglione della Valle dove i ladri avrebbero prima suonato il campanello, evidentemente per accertarsi che non ci fosse nessuno in casa, e poi hanno iniziato a forzare la serratura. Il sessantenne, che non aveva fatto in tempo a raggiungere il citofono, li ha visti intenti a scassinare la porta di ingresso e ha cominciato a gridare. La presenza dell’uomo ha messo in fuga i ladri, che non sono entrati in contatto con la vittima, ma il residente nei minuti immediatamente successivi ha accusato un malore.