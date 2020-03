Marsciano, grande festa per nonna Cristina che compie 100 anni

MARSCIANO – È negli anni 60 che con la famiglia arriva a Marsciano e qui va a lavorare al tabacco, uno dei tanti mestieri che ha fatto nella sua vita. Nonna Cristina Cardaccia festeggia ora 100 anni. Un secolo, compiuto il 28 febbraio, che ha attraversato con la tenacia di una donna che viene da quella realtà contadina dove hanno sempre contato i valori del lavoro e del rispetto. L’infanzia nelle campagne di Rotecastello (San Venanzo) e poi, dopo il matrimonio con Vittorio, il trasferimento a Ripalvella. Oggi la festa insieme a tutta la famiglia a partire dal figlio Tommaso, dalla nipote Laura e dalla pronipote Giulia. A fare tanti auguri a Cristina c’è anche il sindaco Francesca Mele.

Il sindaco “Ringrazio Cristina e la sua famiglia – dichiara il sindaco – per aver voluto condividere con l’amministrazione comunale questo momento bello e significativo. Ma il grazie più importante che rivolgo a Cristina è per il contributo che, in una vita così lunga, ha dato alla nostra comunità, prendendosi cura della sua famiglia e lavorando allo stesso tempo. È forse proprio questo uno dei motivi di longevità di tante donne, ovvero l’essere un punto di riferimento forte e affidabile in tutte le dinamiche che caratterizzano le società di oggi, dentro e fuori la famiglia”.