Marsciano, donna trovata morta in casa: l’ipotesi più accreditata è quella di un malore

MARSCAINO – Indagini sono in corso da parte dei carabinieri dopo che una donna è stata trovata morta in casa, negli scorsi giorni, nella zona di Marsciano. Al momento l’ipotesi che sarebbe più accreditata dagli investigatori è quella di un malore. Quando è morta la donna era sola in casa. Per chiarire le cause del decesso sarà eseguita l’autopsia. L’abitazione dove è stata trovata è stata comunque messa sotto sequestro.