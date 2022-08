MARCIANO – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Todi riguardo al ritrovamento del cadavere di una donna di 74 anni originaria di Roma avvenuto nella mattinata di sabato all’interno della sua abitazione, nel centro storico di Collazzone. Secondo le prime ricostruzioni la donna era deceduta da almeno tre giorni e in casa, oltre al cane dei due, c’era solo il figlio 44enne che sarebbe affetto da problemi psichiatrici. Tra le ipotesi c’è quella di una caduta accidentale dalle scale ma sarà l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria a confermarla o meno. A coordinare le attività di indagine è la procura della Repubblica di Spoleto nella persona del pm Andrea Claudiani. La donna, vedova da tempo, raggiungeva da anni la casa di Collazzone per trascorrere periodi di vacanza.