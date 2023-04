MARSCIANO – Aveva due dosi di cocaina e in casa ne nascondeva altri 50 grammi. Un cinquantaquattrenne residente nello stesso comune e già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per spaccio venerdì scorso, dopo che le forze dell’ordine lo hanno notato compiere una serie di movimenti sospetti in un parco. Da qui il controllo personale da cui sono spuntate le due dosi e a cui ha fatto seguito la perquisizione domiciliare, che ha permesso di sequestrare 50 grammi di cocaina, oltre a un bilancio e a materiale per il confezionamento. Ai polsi del cinquantaquattrenne sono scattate le manette e lunedì mattina l’arresto è stato convalidato.