Marsciano, accende il barbecue con l’alcol: muore a causa delle ustioni

MARSCIANO – Non ce l’ha fatta la donna investita dalle fiamme nella tarda serata di martedì mentre stava azionando il barbecue nei pressi della propria abitazione in una frazione del comune di Marsciano. La gravità delle ustioni aveva sconsigliato il trasferimento in centri specializzati e la donna è deceduta nelle prime ore della mattina di mercoledì nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stata ricoverata. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin dall’arrivo in ospedale ed i sanitari dopo la messa in sicurezza avevano esaminato la possibilità di un trasferimento in centri specializzati. Il medico del pronto soccorso Mauro Chiovoloni, che ha coordinato le attività di prima assistenza, si è tenuto in contatto per tutta la notte con i centri di Cesena e del Santo Eugenio di Roma per valutare questa possibilità, ma, come riferisce una nota dell’ospedale, i professionisti hanno comunemente concordato l’impossibilità del trasferimento.